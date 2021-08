Champions-League-Neuling - Ex-Geheimagent und mächtiger Konzern – das steckt hinter dem Märchen von Sheriff Tiraspol

Wenn am Donnerstag um 18.00 Uhr (20 Min tickert live) in Istanbul die Lose für die Spiele der Champions-League-Gruppenphase gezogen werden, dürfte den meisten Fussball-Fans vor allem ein Name etwas unbekannt vorkommen. Sheriff Tiraspol ist der einzige Neuling in der diesjährigen Königsklasse und qualifizierte sich dank eines überzeugenden Playoffs gegen Kroatiens Serienmeister Dinamo Zagreb (3:0 im Hin-/0:0 im Rückspiel) auch als erstes moldawisches Team überhaupt für den Wettbewerb der 32 besten Teams Europas.