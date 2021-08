Mutmasslicher Kriegsverbrecher - Ex-Geheimdienstler aus Syrien lebt in der Schweiz als freier Mann

Seit seiner Ankunft in der Schweiz 2016 wurde er sechsmal operiert, so der Syrer. Bald will er aber das Land verlassen und in seine Heimat zurückkehren.

Weilt in der Schweiz ein mutmasslicher, strafrechtlich nicht verfolgter Kriegsverbrecher? In einer Institution für Körperbehinderte in der Nordwestschweiz wird d e rzeit e in 64-jähriger Syrer behandelt, der behauptet, 25 Jahre lang als Militärgeheimdienstler für das Regime von Präsident Bashar Al-Assad tätig gewesen zu sein. Bis heute zeigt er sich dem syrischen Machthaber loyal, bis heute lebt er als freier Mann.

Reporter des SRF tra f en den Mann, der seit 2016 in der Schweiz wohnt. Mithilfe eines Übersetzers erzählt er, wie er in Syrien als Nachschub- Fahrer gearbeitet habe. Gekämpft habe er nie , d och 2012 traf ihn eine Kugel an der Wirbelsäule. Seither ist er querschnittgelähmt. Er sei zunächst in Syrien behandelt worden, sagt er. Später sei er über den Libanon in die Schweiz gereist und hier als Asylsuchender vorläufig aufgenommen worden. Seit seiner Ankunft sei er sechsmal operiert worden, so der Syrer.