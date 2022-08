Kreisgericht St. Gallen: Ex-Gemeindeschreiber steht wegen Kontakten zu Minderjährigen vor Gericht 

Sextherapeut Dr. Bürki

Einer 13-Jährigen antwortete er auf den E-Mail-Austausch, dass es für ihn schwierig sei, professionell zu bleiben: «Ich muss gestehen, ich werde oft sehr geil dabei, besonders bei so jungen Mädchen wie dir», schreibt er. «Da stehe ich eben selber total drauf und möchte das dann wirklich auch real machen.» Es sei ja manchmal auch besser, etwas gleich zu praktizieren, als nur lange darüber theoretisch zu schreiben. «Von dem her ja, ich würde dich gerne hemmungslos fi***n, genauso wie in deiner Fantasie.» Mit solchen und diversen nicht zitierbaren Aussagen macht sich der Beschuldigte laut Anklage der mehrfachen Pornografie strafbar.

Treffen mit jungem Mädchen geplant

Sogenannte Hands-on-Delikte, also real umgesetzte Übergriffe, wurden dem ehemaligen Gemeindeschreiber keine nachgewiesen – es sind keine angeklagt. Jedoch wird die Planung mindestens eines Treffens in der Anklageschrift dokumentiert. Dieses kam beinahe zustande, wurde dann aber abgesagt, obwohl der Mann bereits eine Anzahlung in der Kryptowährung Bitcoin geleistet hatte. Einen zweiten geplanten Termin verschob der Beschuldigte wegen einer Terminkollision selber. Schliesslich zogen sich die Menschenhändler kurzzeitig zurück, weil bei einer sexualisierten Misshandlung ein Kind beinahe gestorben wäre. Als sie ihr Geschäft wiederaufnahmen, bekam der Mann einen neuen Katalog und wählte ein Kind aus. Doch bevor es zu einem Treffen kam, wurde er verhaftet. Insgesamt verbrachte der heute 55-Jährige laut Anklageschrift 52 Tage in Untersuchungshaft.