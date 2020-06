Früher in die Moschee, heute zur Manicure

Ex-Gründungsmitglied des Islamischen Zentralrats trägt rot lackierte Fingernägel

Ein ehemaliges Gründungsmitglied des Islamischen Zentralrats muss sich vor Gericht wegen der Verbreitung von IS-Terrorpropaganda verantworten. Der Angeklagte hat sich seit mehreren Jahren vom Islam distanziert – und trägt nun rot lackierte Nägel und sieben Piercings.

Seine «dunkle Phase», wie er sie selbst bezeichnet, hatte er zwischen 20 und 32 Jahren, wie die « Aargauer Zeitung » schreibt. Für diese muss er sich nun auch vor dem Bundesgericht in Bellinzona verantworten. Ihm wird vorgeworfen, über Facebook und Whatsapp Propaganda für die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) verbreitet zu haben.

Vor Gericht soll er trotzig gewirkt haben

Bei der Gerichtsverhandlung in Bellinzona, die von Richterin Miriam Forni (SP) zackig geführt wurde, wirkte der Angeklagte trotzig. Er verzichtete darauf, am Ende der Verhandlung eine persönliche Erklärung über seine Tat abzugeben. Gegenüber der Zeitung soll er sich jedoch sehr offen gezeigt haben, da er sein «wahres Gesicht» zeigen wolle.

In seiner Kindheit habe K. C. nur Schwarz und Weiss gesehen: «Eine Mittellinie zu finden, fiel mir schwer.» Früh merkte er, dass er eine weibliche Seite hat. Es gefiel ihm, Frauenkleider zu tragen. Als er 18 Jahre alt war, habe ihn eine Nachbarin entdeckt, wie er seine Frauenkleider in einem Park versteckt habe. Diese erzählte es seinen Eltern, worauf er wegen Suizidgedanken eine Therapie machte. Diese konnte ihm aber nicht gross helfen. Der Islam bot ihm Zuflucht in dieser schweren Zeit, wie er sagt.