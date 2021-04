Seit März 2021 sitzt Azad M. im Kantonalgefängnis in Frauenfeld. Das Bundesstrafgericht hatte ihn zu 70 Monaten Gefängnis verurteilt, sie erachteten ihn als schuldig der Beteiligung einer kriminellen Organisation.

Doch auch in Haft scheint der ehemalige Vorbeter der Winterthurer An’Nur-Moschee in seiner Gesinnung aktiv zu bleiben. Denn er nutzte die ihm bewilligten Telefonanrufe dazu, unter anderem zu Mord aufzurufen, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet (Bezahlartikel).

Telefonate werden mitgehört

So soll er im Februar seinen Bruder in Deutschland angewiesen haben, eine Person «nicht davon kommen zu lassen». Weil die Gespräche durch eine Dolmetscherin überwacht werden, wurde er daraufhin abgemahnt. Dramatisch wurde es dann bei einem Telefonat diesen März, in dem er seiner Mutter im Irak Anweisungen geben wollte, wie mit dem Tod seines Neffen verfahren werden sollte: Nach dem Satzanfang: «Mama, sag ihnen doch, sie sollen ihn…» wurde ihm das Telefon aus den Händen gerissen, es gelang ihm aber noch nachzurufen, jemand solle «zu diesem Mann gehen und ihn verrecken lassen», schreibt der «Tages-Anzeiger».