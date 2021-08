Schaden für den Steuerzahler - Ex-Informatik-Chef soll Zürcher Spital um viel Geld betrogen haben

Der Mann soll in seiner Kaderfunktion über Jahre hinweg Computer und Zubehör via Onlineshops wie Brack bestellt haben – auf Kosten des Triemlis.

So soll der Mann in seiner Kaderfunktion über Jahre hinweg Computer und Zubehör via Onlineshops wie Brack bestellt haben – auf Kosten des Triemlis. Die Ware verkaufte der Informatiker aber weiter und sackte das Geld selber ein, wie der Finanzblog « Inside Paradeplatz » schreibt.

Warnungen ignoriert?

Gemäss dem Finanzblog soll das Triemli schon in den Monaten zuvor immer wieder Hinweise und Warnungen erhalten haben. So etwa auch aus dem Familienumfeld des Verdächtigen. Die Verantwortlichen im Spital hätten aber nicht darauf reagiert.

Der Betrug flog offenbar durch Zufall auf. Während der Informatiker gerade in den Ferien weilte, soll es in der IT-Abteilung zu Problemen gekommen sein. Als man eine Lösung suchen wollte, sei man auf den Betrug gestossen. Inzwischen sitzt der Verdächtige in Untersuchungshaft in einem Schweizer Gefängnis, wie die Oberstaatsanwaltschaft von Zürich dem Blog bestätigt.