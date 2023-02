Syrien : Ex-IS-Anhängerin erhält britische Staatsbürgerschaft nicht zurück

Ein Sondertribunal entschied, dass die mit 15 vom IS angeworbene Shamima Begum nicht nach Grossbritannien zurück darf. Das Urteil gilt als wegweisend für ähnliche Fälle.

Laut ihnen hat die Regierung bei der Entscheidung nicht berücksichtigt, dass Begum Opfer von Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung geworden ist, als sie an einen erwachsenen Dschihadisten verheiratet wurde.

Ihr Anwalt und ihre Anwältin gaben nach dem Urteil am Mittwoch ein Statement ab.

Die als 15-Jährige von der Terrormiliz IS angeworbene Shamima Begum aus Grossbritannien ist erneut bei dem Versuch gescheitert, ihre entzogene Staatsbürgerschaft zurückzubekommen. Begum lebt seit mehreren Jahren in einem Flüchtlingslager in Syrien.