Ungereimtheiten: Ex-Kader soll Zürcher Wirteverband um 440’000 Franken erleichtert haben

Wurde in der Geschäftsführung von Gastro Zürich im grossen Stil Geld für private Zwecke ausgegeben? Ein gedeckter Tisch am See. (Symbolbild)

Ein Untersuchungsbericht über mutmassliche Unregelmässigkeiten in der Geschäftsführung des Zürcher Wirteverbands birgt Zündstoff. Dieser wird am Montagabend der Delegiertenversammlung von Gastro Zürich in Meilen vorgestellt. Der jetzige Verbandsvorstand hat diesen in Auftrag gegeben, nachdem im Sommer 2022 Ungereimtheiten in der Buchhaltung aufgetaucht sind. Der Verdacht: Ungetreue Geschäftsführung durch den ehemaligen Geschäftsleiter und zwei Kader-Mitarbeiterinnen. Nach der Präsentation des Berichts an der Delegiertenversammlung will der neue Vorstand Strafanzeige einreichen.