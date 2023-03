St. Gallen: Antifa demonstriert gegen Sebastian Kurz

Etwa 70 Demonstrierende marschierten am Mittwochabend durch die St. Galler Innenstadt.

Am Mittwochabend fand in St. Gallen eine Demo statt.

Rund 70 Demonstrierende versammelten sich am Mittwochabend neben dem Hotel Einstein in der St. Galler Innenstadt. Sie hielten Plakate hoch und riefen laut ihre Sprechchöre. Sie richteten sich vor allem an das Fenster im zweiten Stock des Hotels Einstein. Dort befand sich der ehemalige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz.