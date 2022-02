Freund von Putin : Ex-Kanzler Schröder mitten in Ukraine-Krise für Gazprom-Posten nominiert

Der Energiekonzern nominiert Gerhard Schröder als Ersatz für den Schwiegersohn des entmachteten Ex-Präsidenten von Kasachstan. Der Freund von Putin steht in seinem Heimatland wegen seiner pro-russischen Haltung in der Kritik.

Dies teilte der Energiekonzern am Freitag in St. Petersburg mit.

Der ehemalige deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder hatte zuletzt zur grossen Freude Moskaus die Forderungen der Ukraine nach Waffenlieferungen angesichts der schweren Spannungen mit Russland als «Säbelrasseln» kritisiert. Zudem gab er der Nato eine Mitschuld am russischen Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze. Seine Parteinahme für Russland hatte in Deutschland breite Kritik ausgelöst – auch innerhalb seiner Partei, der SPD, gab es Diskussionen.