Zürich: Ex-Klinikdirektor fordert Neubau des Universitätsspitals in Dübendorf

Soll das Universitätsspital Zürich (USZ) in Zukunft in Dübendorf stehen? Das zumindest fordert Roland Zimmermann, ehemaliger Klinikdirektor der USZ-Geburtsklinik. In einer Einzelinitiative, die am Montag im Zürcher Kantonsrat behandelt wird, fordert er eine Änderung des Universitätsspitalgesetzes, um einen Neubau des Spitals an einem «neuen strategisch günstigen Ort» zu ermöglichen.