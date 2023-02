Ex-Königin Beatrix der Niederlande beim Skifahren verunfallt

1 / 7 Prinzessin Beatrix der Niederlande ist eine begeisterte Skifahrerin. Ihre Ferien im österreichischen Lech am Arlberg endeten nach einem Unfall allerdings im Spital. Imago Die ehemalige Königin musste im Spital am Handgelenk operiert werden. Mittlerweile gehe es ihr gut. Imago Jährlich kommen die niederländischen Royals nach Österreich in die Skiferien. Imago

Darum gehts Prinzessin Beatrix der Niederlande ist am Freitag in Lech am Arlberg auf der Skipiste verunfallt, woraufhin sie am Handgelenk operiert werden musste.

Mittlerweile ist die 85-Jährige wieder daheim auf Schloss Drakensteyn bei Utrecht.

Dieses Drama wird wohl wieder Erinnerungen an den tragischen Verlust ihres Sohnes geweckt haben, der in der Region 2012 unter eine Lawine geraten war.

Grosse Sorge bei den niederländischen Royals: Die ehemalige Königin Beatrix ist während ihrer Skiferien in Österreich verunfallt: «Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Beatrix hat sich am vergangenen Freitag beim Skifahren das Handgelenk gebrochen», heisst es in einer offiziellen Mitteilung des Informationsamtes der Regierung «RVD». Sie habe sich noch vor Ort direkt einer Operation unterziehen müssen. Der Hof gibt allerdings auch gleich Entwarnung und verrät, dass die 85-Jährige mittlerweile wieder auf Schloss Drakensteyn bei Utrecht sei. Weiter schreibt er: «Die Prinzessin ist ansonsten bei guter Gesundheit und wird sich zu Hause von ihrem Bruch erholen.»

Nichtsdestotrotz hat die Verletzung der Mutter von König Willem-Alexander (55) Auswirkungen auf ihren Terminkalender. Mindestens eine Veranstaltung wird die einstige Monarchin absagen müssen. «Der bereits für Freitag, den 24. Februar, geplante Besuch der Prinzessin bei den Feierlichkeiten zum 160-jährigen Bestehen des königlichen Heims für ehemalige Militärangehörige und des Museums Bronbeek wird verschoben», heisst es abschliessend.

Prinzessin Betrix’ Unfall hat wohl tragische Erinnerungen geweckt

Wie die «RTL Nieuws» meldet, habe sich das Unglück in Lech am Arlberg ereignet. Beatrix ist eine leidenschaftliche Skifahrerin und fährt seit 1959 mit ihrer Familie jährlich in die beliebte Wintersportdestination. Jedes Jahr stellen sich die Royals zu Beginn ihrer meist zweiwöchigen Ferien den Kameras der Fotografinnen und Fotografen, um in den restlichen Tagen ihre Ruhe zu haben. Doch in diesem Jahr verzichteten sie darauf. Grund für das Auslassen des Termins sei, dass nicht alle Familienmitglieder dabei seien.

Dieser Unfall wird wohl auch Erinnerungen hervorgerufen haben. Genau elf Jahre zuvor, am 17. Februar 2012, kam es dort nämlich zu einem verheerenden Schicksalsschlag. Der zweitälteste Sohn von Beatrix, Johan Friso, wurde von einer Lawine verschüttet. Der Prinz war laut mehreren Quellen während 20 Minuten ohne Sauerstoff unter der Schneedecke begraben. Zwar war es möglich, den jungen Royal nach Hause in die Niederlande zu transportieren. Doch er erwachte nie wieder aus dem Koma und verstarb am 12. August 2013.