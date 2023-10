Feuerwerkskörper explodiert neben Goalie – Spiel unterbrochen

Schlimme Szene in der Ligue 1 beim Spiel zwischen Montpellier und Clermon Foot. Neben Clermont-Goalie Mory Diaw explodierte eine Petarde. Der ehemalige Goalie von Lausanne ging sofort zu Boden und musste mit der Trage vom Spielfeld getragen werden.

Die Szene ereignete sich in der Nachspielzeit. Montpellier führte zu diesem Zeitpunkt mit 4:2. Die Petarde kam aus dem Sektor der Montpellier-Fans. Die Verantwortlichen wurden laut Medienberichten von Sicherheitskräften festgesetzt. Ob das Spiel weitergeführt wird, ist unklar.

Während der Pflege des Goalies wurde Diaw-Mitspieler Neto Borges des Feldes verwiesen. Er zeigte den Mittelfinger in Richtung der Montpellier-Fans – also in die Richtung von der der Knallkörper kam.