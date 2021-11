Club zieht vors Bundesgericht : Ex-Luzern-Profi spuckt Schiedsrichter ins Auge und wird 7 Monate gesperrt

Clemens Fandrich von Erzgebirge Aue soll in der 2. Bundesliga einem Linienrichter ins Gesicht gespuckt haben. Der deutsche Verband zieht den Mittelfeldspieler nun für sieben Monate aus dem Verkehr.

In der Saison 2015/2016 spielte Fandrich in der Schweiz für den FC Luzern.

Passiert ist es am Freitag vor knapp zwei Wochen. Im Krisengipfel der 2. Bundesliga empfängt Schlusslicht Erzgebirge Aue den Vorletzten Ingolstadt. Zwar führt das Heimteam kurz vor Schluss mit 1:0 und ist nah dran am ersten Saisonsieg, die Nerven liegen aber trotzdem blank. Vor allem bei Aue-Mittelfeldspieler Clemens Fandrich.

«Das Gericht hatte keinen Zweifel an der Darstellung des Schiedsrichter-Assistenten Roman Potemkin, der aussagte, dass ihm der Spieler in der 89. Minute des Zweitligaspiels gegen den FC Ingolstadt am 22. Oktober 2021 auf das rechte Auge gespuckt habe, was Fandrich selbst bestreitet», heisst es in einer Mitteilung des Deutschen Fussballbundes. Der Bewegungsablauf in der Szene unterstütze die Darstellung Potemkins.