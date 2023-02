Ex-«Magazin»-Journalistin erhebt schwere Vorwürfe gegen Tamedia

Mobbing und Sexismus : Ex-«Magazin»-Journalistin erhebt schwere Vorwürfe gegen Ex-Chef

Anuschka Roshani, ehemalige Redaktorin beim Zürcher «Magazin», berichtet in einem Gastbeitrag im «Spiegel» von Sexismus und Mobbing am Arbeitsplatz. Ausgehend von ihrem damaligen Vorgesetzten. Der Verlag Tamedia kommt zu anderen Ergebnissen.

Sie beschreibt ein Arbeitsklima, in dem angeblich Sexismus und Machtmissbrauch zum Alltag gehörten.

Ein Gastbeitrag der deutschen Journalistin Anuschka Roshani in der Zeitschrift «Spiegel» sorgt derzeit in der Schweizer Medienwelt für Wirbel. Die Ex-Tagi-Magi-Redaktorin arbeitete 14 Jahre lang unter der Leitung des ehemaligen Chefredaktors Finn Canonica. Nun macht Roshani ihrem damaligen Vorgesetzten schwere Vorwürfe – es geht um Sexismus, Machtmissbrauch, sogar Fremdenfeindlichkeit.

Der Text ist in Ich-Form verfasst, aber der «Spiegel» legt Wert auf die Feststellung, er habe sich nicht nur auf Roshanis Wort verlassen, sondern Aussagen ehemaliger Kolleginnen und Kollegen von ihr eingeholt. Der Redaktion lägen Chats, Korrespondenz und Dokumente vor, welche die Vorwürfe stützten. Zudem habe Roshani Aussagen aus Vieraugengesprächen gegenüber dem deutschen Magazin eidesstattlich versichert.

Als Canonica im Jahr 2007 die Leitung des «Magazins» übernahm, habe ein «Regime des Mobbings» begonnen, schreibt Roshani. Sie erzählt, wie der Chefredaktor sein Team in einen «inner circle» und einen «outer circle» aufgeteilt habe. Arbeitete man eng mit Canonica zusammen, habe man sich «Details seines Sexlebens anhören müssen». Er soll auch über die sexuelle Orientierung oder Neigungen von Mitarbeitenden gemutmasst haben. Gehörte man jedoch nicht zum inneren Kreis, wurde man vom Chef schlicht ignoriert, behauptet die Journalistin.

Mit einer sexistischen Beleidigung gratuliert

Canonica soll der Redaktorin zudem mehrmals mit der Kündigung gedroht haben, etwa wenn sie ihn in den jährlichen Mitarbeitergesprächen bat, sachlich mit ihr umzugehen. Im Mai 2017, nach dem erfolgreichen Erscheinen eines Sonderhefts, das sie verantwortete, habe er ihr in einer SMS gratuliert mit den Worten: «Obwohl du eine Frau bist, hast du brilliert.» Das SMS wird im «Spiegel» gezeigt.

Hakenkreuzchen am Rand

Schliesslich soll Canonica ihre Manuskripte am Rand der Seite mit kleinen Hakenkreuzchen versehen haben, auch das dokumentiert der «Spiegel» per Faksimile. Er monierte damit offenbar, dass sie bisweilen deutsche statt Schweizer Ausdrücke benutzte, wie «Kekse» statt «Guetzli». Nach einem Gespräch über Rassismus soll der Chefredaktor zu Roshani gesagt haben: «Ihr Deutschen hättet die doch eh alle gleich vergast.»

Roshani schreibt in ihrem Gastbeitrag, sie sei aufgrund der stressigen Situation regelmässig krank geworden. Jedes Mal, wenn sie sich aber zur Wehr setzte, habe ihr Canonica zu verstehen gegeben, dass er innerhalb des Verlages gut vernetzt sei und niemand sie ernst nehmen würde.

2022 verliess Canonica das «Magazin»

Die TX Group nimmt Stellung

Die TX Group, zu der sowohl Tamedia als auch 20 Minuten gehören, hat auf Anfrage dieser Redaktion Stellung genommen. Der Verlag teilt mit, dass Tamedia die Vorwürfe von Frau Roshani sehr ernst genommen habe und sie akribisch habe prüfen lassen. Der Konflikt zwischen Anuschka Roshani und Finn Canonica sei Gegenstand einer von Tamedia in Auftrag gegebenen externen Untersuchung durch eine spezialisierte Kanzlei gewesen.

«Die Untersuchung des Falles ergab, dass sich die von Frau Roshani in diesem Zusammenhang geäusserten Vorwürfe zu einem grossen Teil nicht bestätigten», schreibt die TX Group in ihrer Stellungnahme. «In einigen Punkten kam die Untersuchung sogar zu einem gegenteiligen Ergebnis - insbesondere was den Führungsstil und die Arbeitsatmosphäre unter der Leitung von Herrn Canonica betraf.»