«Er unterstützt sie in ihrem Wunsch» - Ex-Mann Kevin Federline äussert sich zu Britney Spears’ Vormundschaft

Kevin Federline nimmt zum ersten Mal Stellung zu den aktuellen Entwicklungen rund um die Vormundschaft seiner Ex-Frau Britney Spears . In einem Statement, das der 43-Jährige durch seinen Anwalt abgegeben hat, befürwortet er die Beendigung von Britneys Vormundschaft, die seit rund 13 Jahren anhält und sie davon abhält, eigenständige Entscheidungen zu treffen.

«Wenn es das Beste für sie ist, dass die Vormundschaft ausser Kraft gesetzt wird, dann unterstützt Kevin sie in ihrem Wunsch», so der Anwalt im Schreiben, welches vom US-Magazin «Entertainment Tonight» veröffentlicht wurde. «Es spielt keine Rolle, wie positiv der Effekt der Vormundschaft sein kann, wenn dafür ihre mentale Gesundheit so sehr darunter leidet.»