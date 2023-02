Hong Kong : Ex-Mann von zerstückelter Influencerin verhaftet

Abby Choi, Model und Influencerin aus Hongkong, ist tot. Ihre Leiche wurde zerkleinert in einem Kühlschrank entdeckt – nun hat die Polizei vier Personen verhaftet.

Nach der Tötung und Zerstückelung eines 28-jährigen Models hat die Polizei in Hongkong vier Menschen festgenommen. Der Ex-Ehemann von Abby Choi sei am Samstag gefasst worden, als er versuchte, mit einem Boot aus der chinesischen Sonderverwaltungszone zu fliehen, teilte die Polizei mit. Sein älterer Bruder und die gemeinsamen Eltern seien bereits am Vortag festgenommen worden.