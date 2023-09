Burger-Trick: So sparst du bares Geld bei einem Big Mac

Der Big Mac ist ein Klassiker beim Fast-Food-Riesen McDonald’s. Für 6.90 Franken kannst du dir den Burger in der Schweiz kaufen. Das ist der Spitzenpreis – überall sonst auf der Welt ist er günstiger. Jetzt will Ex-McDonald's Koch Mike Haracz einen Trick gefunden haben, bares Geld zu sparen.

Doppel-Cheeseburger «wie ein Big Mac»

Ein McDouble (ein Doppel-Cheeseburger mit nur einer Scheibe Käse) kostet in der Schweiz aktuell 5.50 Franken. Du könntest, wenn der Trick klappt, also 1.40 Franken sparen. «Der McDouble kommt mit nur einer Scheibe Käse, genau wie der Big Mac», sagte Mike Haracz. «Es gibt kein Brötchen in der Mitte. Er ist so viel besser und billiger.» Bestelle man ihn «wie einen Mac», bekomme man die Big-Mac-Sauce auf den Burger. Weggelassen wird dafür Ketchup und Senf. Das Einzige, was dann noch fehlt, ist ein wenig Salat, der jedoch häufig auf Nachfrage auch auf den Burger gestreut wird – und vielen Fans des Klassikers auch nicht besonders wichtig ist.