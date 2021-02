Schweizer setzen auf Bio in der Krise

Die Schweiz verzeichnete 2020 einen Rekordumsatz mit Lebensmitteln. 30 Milliarden Franken wurden umgesetzt, jeder Haushalt gab im Schnitt 7680 Franken aus. Das ist ein Plus von 11,3 Prozent gegenüber 2019, wie es in einer Statistik des Bundesamts für Landwirtschaft heisst. Dabei floss jeder zehnte für Lebensmittel ausgegebene Franken in Bio-Produkte: 820 Franken gab jeder Haushalt dafür aus. Besonders beliebt waren Bio-Eier. Am meisten Geld gaben Schweizer mit 1383 Franken für Fleisch aus. Darauf folgen Getränke (1237 Franken), Milchprodukte (1026 Franken) sowie Getreide- und Backwaren (840 Franken).