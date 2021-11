Abstimmung über Alkoholverbot – Ex-Migros-Chef Bolliger sieht bei Alkoholfrage «Gefahr vor Spaltung»

«Bei solchen Grundsatzfragen besteht die Gefahr der Spaltung, wie bei Glaubenskriegen gibt es am Schluss nur Verlierer», sagt Bolliger in einem akutellem Interview mit der Handelszeitung .

Gibt es künftig Bier, Wein und Tabak in der Migros? Darüber stimmt die Delegiertenversammlung am 6. November ab.

Am Samstag gibt es bei der Migros eine wichtige Vorentscheidung. Dann stimmen die 111 Delegierten an einer Versammlung in Zürich in einem ersten Schritt ab, ob es in der Migros künftig Alkohol und Tabak geben soll (siehe Box). Der Verkauf von Bier, Wein oder Zigaretten war bisher verboten, weil es der Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler so wollte.