Seid Visin nimmt sich wegen Rassismus das Leben

Seid Visin wurde am Freitag leblos in seiner Wohnung aufgefunden. Der junge Fussballer hatte nicht mehr damit leben können, dass er die meiste Zeit seines Lebens mit Rassismus konfrontiert worden war. «Ich spüre die angeekelten Blicke wegen meiner Hautfarbe», schreibt der 20-Jährige in einem von diversen Medien publizierten Brief, in dem er die Gründe für seine Tat erläuterte. Italien steht unter Schock.