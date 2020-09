Gar nichts von dieser Idee hält Roger E. Schärer, ehemaliger CS-Manager und Oberst ausser Dienst der Schweizer Armee. Schärer ist überzeugt, dass das Geld besser in eine wirksame Verteidigung gegen Cyber-Attacken als in neue Kampfjets fliessen würde.

Am 27. September stimmt die Schweiz darüber ab, als Ersatz für die in die Jahre gekommenen F/A-18-Jets für höchstens sechs Milliarden Franken neue Flugzeuge zu beschaffen.

Nach fast 2000 Diensttagen und Militärkarriere bis zum Oberst ist Roger E. Schärer überzeugt: «Ich kenne die Armee und die sicherheitspolitische Lage in diesem Land. Kampfjets wird die Schweizer Armee ganz bestimmt nicht mehr brauchen, gegen wen auch immer.» Auf der vor kurzem aufgeschalteten Website www.liberales-nein.ch engagiert sich Schärer deshalb gemeinsam mit weiteren Bürgerlichen gegen die Abstimmung vom 27. September.

«Ich fände es tatsächlich finanzpolitisch unverantwortlich, für sechs Milliarden Franken und bei Unterhaltskosten von weiteren 20 Milliarden Jets zu kaufen. Wir haben keine Bedrohungen, dass die Schweiz von einer feindlichen Luftwaffe angegriffen werden könnte», sagt Schärer. Er plädiert für eine vertiefte Analyse der tatsächlichen Gefahren, welche der Schweiz in Zukunft drohen.

«Cyberattacke ist viel wahrscheinlicher»

«Ich stehe voll hinter der Armee der Zukunft», stellt Schärer klar. Aber: «Wir sollten das Geld in den Aufbau einer wirksamen Cyber-Truppe investieren und nicht in das teuerste Waffensystem. Die Gefahr, dass eine Cyberattacke die Stromversorgung lahmlegt, schätze ich als weit höher ein, als dass feindliche Kampfjets in unseren Luftraum eindringen.» Der Cyberkrieg sei weltweit schon im Gange.