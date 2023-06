Silvio Berlusconi ist tot – er wurde 86 Jahre alt

1 / 5 Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist tot. REUTERS Er war am 9. Juni 2023 ins Spital San Raffaele eingewiesen worden. Zwei Tage später verstarb er. REUTERS Silvio Berlusconi prägte Italien als Ministerpräsident über Jahrzehnte. REUTERS

Der an Leukämie erkrankte frühere italienische Premierminister Silvio Berlusconi ist am Montagmorgen gestorben. Der Vorsitzende von Forza Italia und Gründer von Mediaset wurde 86 Jahre alt. Zahlreiche Weggefährten aus Politik, Sport und Showbusiness bekunden ihre Trauer.

Der Milliardär und Medienmogul war am vergangenen Freitag ins San-Raffaele-Spital in Mailand eingeliefert worden, um sich wegen der chronischen myelomonozytären Leukämie, an der er seit einiger Zeit litt, behandeln zu lassen. Wie «La Repubblica» berichtet, habe er keine Anzeichen einer Besserung gezeigt – in der Nacht auf Sonntag spitzte sich die Situation zu.

Wer war an Berlusconis Seite in seinen letzten Stunden?

Am frühen Montagmorgen waren sein Bruder Paolo und seine Kinder Marina, Eleonora, Barbara und Pier Silvio in das Spital geeilt. Auch seine Freundin Marta Fascina begleitete ihn in den letzten Stunden.

Gesundheitlich hatte Berlusconi in seinen letzten Jahren immer wieder grosse Probleme: 2016 wurde er am Herz operiert, 2020 musste er wegen einer Corona-Infektion und einer Lungenentzündung ins Krankenhaus. Auch 2022 wurde er wegen einer Harnwegsinfektion stationär behandelt. Bereits 1997 wurde er wegen eines Tumors an der Prostata operiert. Schon seit mehreren Jahren hatte er zudem einen Herzschrittmacher. Zuletzt wurde bekannt, dass er an chronischer Leukämie erkrankt war.

Privat sorgte Berlusconi stets für Schlagzeilen. Der zweimal geschiedene Politiker hinterlässt fünf Kinder und viele Enkel. Zuletzt war er mit der Forza-Italia-Abgeordneten Marta Fascina zusammen, die mehr als 50 Jahre jünger ist als er.