Darum musste Dominique Rinderknecht mal auf jeden Franken achten

Ihr Einkommen investiert sie in die dritte Säule, Pensionskasse, die eigene Schmuckmarke und in ihr Kleiderlabel.

Haben Sie als Ex-Miss und Influencerin noch Geldsorgen?

Dominique Rinderknecht: Ja, es ist nicht so, wie es scheint, das Geld prasselt nicht nur so herein. In dieser Branche hat man nicht immer täglich Aufträge und häufig auch kurzfristig, was alles sehr unsicher macht. Ein Bank-Manager verdient bestimmt mehr als eine Miss und das durchgehend und regelmässig. Ich bin selbstständig und denke oft, dass ich es mit einem gut bezahlten Job beim Staat einfacher hätte. Dann müsste ich mir keine Sorgen mehr machen.