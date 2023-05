Jastina Doreen Riederer wagt Comeback als Moderatorin

Nun wagt Jastina einen weiteren Schritt ins Rampenlicht. Auf Instagram gibt sie bekannt, dass sie die Magazin-Sendung über die 47. Prix Walo-Verleihung auf dem Bildungs- und Kultursender auftanken.TV moderieren darf. Sie verrät 20 Minuten, wie es dazu kam: «Der Sender suchte eine passende Persönlichkeit, welche bereits Erfahrungen in Moderation sowie an hochstehenden Events hat. Nach dem Casting bekam ich die Zusage.» Dementsprechend gross ist die Freude bei Riederer über die bevorstehende Challenge.

Jastina Doreen: «Ich bin nervös»

Ein wenig nervös vor dem Schritt ist Jastina jedoch auch. Es handelt sich um ihre erste Moderationsstelle bei einem nationalen Sender sowie in der Primetime. «Meinen Branchen-Kollegen von der anderen Seite zu begegnen und durch die ganze Sendung vom Roten Teppich und im Studio berichten zu dürfen, macht mich schon ein wenig nervös, aber das ist ja bei vielen so», meint sie. Zum Glück sei sie aber selbst schon als Gast an der Prix Walo-Verleihung gewesen und könne sich auf das Team von auftanken.TV verlassen.

Zudem könne sie auf ihr Wissen und ihre Erfahrung aus der Miss-Schweiz-Zeit zurückgreifen. «Da ich selber schon unzählige Interviews gegeben habe, ist mir die Seite ‹der Interviewten› sehr gut bekannt und ich kann mich in das Gegenüber reinversetzen.» Jastina fühlt sich deshalb ready «mehr in der Öffentlichkeit zu moderieren». Das ist nämlich auch der grosse Traum der Ex-Miss. «Ich möchte mich künftig noch mehr als Moderatorin etablieren und baue meine Zukunft in der Medienbranche auf», erzählt sie.

Bei der Prix Walo-Preisverleihung handelt es sich um die höchste Auszeichnung im Schweizer Showbusiness. Am 14. Mai werden die herausragenden Leistungen der Jahre 2021 und 2022 geehrt. Die Verleihung findet im SRF-Studio in Zürich statt und wird live ab 19.30 Uhr von auftanken.TV übertragen. Am 16. Mai um 20:00 lässt Jastina den Abend dann auf dem Sender mit exklusiven Interviews der Nominierten und Gewinner Revue passieren. «Als Moderatorin werdet ihr mich sehr herzlich, direkt und fair erleben. Mein Fokus liegt im Interesse der Zuschauenden, nicht mich in den Vordergrund zu stellen», verrät sie bereits jetzt.