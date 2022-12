Laetitia Guarino sorgt beim Kochen für Brand in der Wohnung

So hat sich Laetitia Guarino das romantische Dinner mit ihrem Freund, dem Schönheitschirurgen Omar Haroon, und weiteren Freunden wohl nicht vorgestellt. Die Ex-Miss Schweiz testete am Wochenende ein neues Rezept für ihre Liebsten: geräucherten Lachs mit Honig. Bei der Zubereitung passierte ihr aber ein kleines Malheur. Den Fisch schob sie auf einem Holzbrett in den Kamin – wohl in der Wohnung ihres Partners. Jedoch fing die Unterlage dabei Feuer. «Das war wohl nicht wirklich eine gute Idee», schreibt die 30-Jährige mit weinenden Emojis zum Video in ihrer Instagram-Story.