Tantra-Festival: Ex-Miss-Schweiz spannte mit Sex-Guru zusammen

Das ist passiert

Wer steckt hinter dem Festival?

Eugene Hedlund, ist «Organisator» bei der «International School of Temple Arts» (ISTA), und «Ananda Essence», die seit 2021 in der Schweiz Tantra lehrt und ebenfalls mit ISTA verbunden ist. Die Organisation veranstaltet auf der ganzen Welt solche Festivals. In der Schweiz ist sie noch kaum bekannt, im Ausland gibt es aber zahlreiche Vorwürfe gegen ISTA.

Missbrauch und Übergriffe: Diese Vorwürfe gegen ISTA gibt es

Die deutsche Zeitung TAZ berichtet, dass es bei ISTA ein offenes Geheimnis sei, dass es zu Sex zwischen Kursleitern und der Kundschaft kommt. Im Gegensatz zu vielen anderen Tantra- und Bodywork-Schulen sei das bei ISTA kein Tabu. Dabei werden offenbar Grenzen überschritten. In Israel wurden laut Medienberichten vorerst alle Kurse gestoppt und in Thailand musste schon die Polizei eingreifen. In Neuseeland wurde Hedlund angezeigt. In Facebook-Gruppen berichten Hunderte Frauen von Übergriffen. Gegenüber 20 Minuten schildert eine ehemalige Wegbegleiterin Hedlunds, wie dieser vorgeht.