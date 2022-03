Ex-Miss Anastasiia Lenna zieht in den Ukraine-Krieg gegen Putin

Einst wurde sie zur schönsten Frau der Ukraine gewählt, nun zieht sie für die Freiheit ihres Landes in den Kampf. Anastasiia Lenna ist eigentlich Model und Dolmetscherin, doch seit dem Angriff von Russland auf die Ukraine zeigt sie sich von einer ganz anderen Seite. Mit Tarnanzug und Schusswaffe posiert die 31-Jährige auf Social Media. Sie appelliert mit ihren Posts an die Weltbevölkerung und macht auf die Situation in der Ukraine aufmerksam: «Ich spreche zu allen Menschen der Welt! Stoppt den Krieg in der Ukraine! Niemand soll sterben!», schreibt sie auf Instagram.