Maimouna Ahmed: Ex-Model missioniert für radikalen Islamischen Zentralrat

1 / 3 Heute macht sie Videos für die Social-Media-Kanäle des Islamischen Zentralrats Schweiz. Tiktok/islamrat Vor rund zehn Jahren nahm Maimouna Ahmed noch an Schweizer Modelwettbewerben teil. 20min Aus der Branche ausgestiegen sei sie, da sie als Model ständig auf ihr Aussehen reduziert worden sei. Tiktok/islamrat

Darum gehts Video-Blogs, Livestreams und Strassenumfragen: Maimouna Ahmed kreiert Content für die Social-Media-Kanäle des Islamischen Zentralrats Schweiz.

Mit einigen Videos erreicht sie ein grosses Publikum.

Bis sie 19 Jahre alt war, hat sie gemodelt. Danach hatte sie einen Sinneswandel.

Früher war Maimouna Ahmed Model, heute trägt sie einen Hidschab und ist das Gesicht des umstrittenen und fundamentalistischen Islamischen Zentralrats Schweiz (IZR). Die Bernerin filmt für die Social-Media-Kanäle des IZR unter anderem Video-Blogs, Livestreams und Strassenumfragen, in welchen sie mit den Menschen über den Islam spricht. Mit einigen Tiktok-Videos für den IZR erreicht sie Tausende Menschen. Ihr Ziel dabei sei es, Muslimen, und insbesondere muslimischen Frauen, Gehör zu verschaffen, sagt sie gegenüber «Blick».

Bevor sie sich der salafistischen Gruppierung zuwandte, deren Präsident vom Bundesstrafgericht wegen IS- und al-Qaida-Propaganda verurteilt wurde und sich in der Vergangenheit beispielsweise nicht von der Steinigung distanzieren wollte, hatte sie noch ganz andere Interessen. So war die heute 28-Jährige 2012 noch Finalistin des Modelwettbewerbs Elite Model Look Switzerland.

Zur radikalen Lehre des Islams kam sie Jahre später. 2019 habe sie ihr damaliges Leben hinter sich gelassen und sich dazu entschieden, einen Hidschab zu tragen, sagt Ahmed. Der Grund: Als Model sei sie ständig auf ihr Aussehen reduziert worden. «Ich wollte, dass das aufhört», so Ahmed. Heute ist die 28-Jährige verheiratet und will Kinderpsychiaterin werden.

Via Facebook zum IZR gestossen

Ahmed wuchs in Lyss BE auf. Zum IZR sei sie via einem Facebook-Event gekommen. Nachdem sie in der Oberstufe Rassismus erlebt habe, habe sie sich in einer Sinnkrise befunden, heisst es im Artikel. «Ich war auf der Suche nach mir selbst.»

Beim IZR sei sie dann auf eine Auslegung des Islams gestossen, die ihr Leben geordnet und ihren Alltag strukturiert habe. Die Regeln, die zum Beispiel vorschreiben, mit welcher Hand man isst oder wie sich eine gottgefällige Muslimin kleidet, gäben ihr Halt.

Laut Reinhard Schulze, emeritierten Islamwissenschaften an der Universität Bern, würde der IZR ohne die sozialen Medien nicht existieren, sagt er gegenüber «Blick». Der dem salafistischen Islam verpflichtete Verein arbeite mithilfe ihrer Kanäle an einem neuen ideologischen Image. Der Grund dafür: «Der Salafismus steckt in der Krise.» Deshalb passe der IZR seine salafistische Lehrmeinung stärker an die Schweizer Bedingungen an. Und dazu passe Ahmed.