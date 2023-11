Ex-Nati-Coach Voss-Tecklenburg muss in Deutschland gehen

Martina Voss-Tecklenburg (55) ist nicht mehr länger als Bundestrainerin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft tätig. Wie der Deutsche Fussball-Bund (DFB) in einer Mitteilung bekannt gegeben hat, ist die «Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung beendet». Das sei bei einem Treffen am vergangenen Freitag entschieden worden.

Frauen-Nationalmannschaft braucht «personellen Neuanfang»Bei diesem sei das enttäuschende Abschneiden der Frauen-Nationalmannschaft in der letzten Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland in einer «vertrauensvollen Atmosphäre» analysiert worden. Im Einvernehmen habe man sich dazu entschieden, dass das Team «einen personellen Neuanfang in der sportlichen Führung» benötige.