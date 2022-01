Yvon Mvogo will spielen: Petkovics Bordeaux will den Ex-Nati-Goalie

Aus diesem Grund will er wechseln, mehrere Clubs sind am Schweizer interessiert.

2017 wollte der Schweizer Goalie Yvon Mvogo seine Karriere mit dem Wechsel von den Young Boys zu RB Leipzig in die Bundesliga so richtig lancieren. Er hatte die Hoffnung, die Nummer eins bei den Sachsen zu werden, RB überwies für das junge Goalie-Talent rund fünf Millionen Franken an YB. Doch seine Hoffnungen zersprangen schnell in Tausende Scherben. So wurde er drei Jahre und nur fünf Bundesliga-Einsätze später 2020 an PSV Eindhoven ausgeliehen. Seinen RB-Vertrag verlängerte er allerdings bis 2023.