Roman Bürki: Ex-Nati-Goalie verliert in den USA erneut

In der letzten Woche gab MLS-Goalie Roman Bürki 20 Minuten ein Interview. In diesem sprach er über sein Leben in den USA und den starken Saisonauftakt mit St. Louis City. Nun kassierte City jedoch bereits die zweite Pleite in Serie. Wie in der Vorwoche, als der Bürki-Verein mit 0:1 gegen Minnesota verlor, gab es in der Nacht auf Sonntag (Schweizer Zeit) eine 0:3-Niederlage gegen Seattle. Der Ex-Nati-Goalie stand während der ganzen Partie zwischen den Pfosten. St. Louis City liegt nun auf Rang 2 der Liga. Chicago Fire gewann derweil ohne Xherdan Shaqiri mit 2:1 gegen Minnesota. (nih)