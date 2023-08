Admir Mehmedi beendet per sofort seine Fussballkarriere

1 / 6 Admir Mehmedi beendet per sofort seine Karriere als aktiver Profifussballer. Claudio De Capitani/freshfocus Zuletzt spielte der 32-Jährige beim türkischen Club Antalyaspor. IMAGO/Seskim Photo Eine Rückkehr zu seinem Heimatverein FC Zürich scheiterte in den vergangenen Wochen. imago sportfotodienst

Im Alter von 32 Jahren beendet Admir Mehmedi per sofort seine Karriere als aktiver Profifussballer. Insgesamt absolvierte er 76 Spiele für die Schweizer Nationalmannschaft, 84 Spiele für den FCZ in der Super League und fast 200 Bundesligaspiele für den SC Freiburg, Bayer Leverkusen sowie den VfL Wolfsburg. Auch 15 Champions-League-Spiele und ein Engagement bei Dynamo Kiew in der Ukraine stehen im Lebenslauf des Schweizers.

Nach seinem letzten Engagement bei Antalyaspor in der Türkei kehrte er in diesem Sommer mit seiner Familie in die Schweiz zurück. Zuletzt stand zudem eine Rückkehr zu seinem Heimatverein FC Zürich im Raum. Wie 20 Minuten weiss, waren die Verhandlungen konkret und weit fortgeschritten, Mehmedi wollte das FCZ-Trikot nochmals tragen und der Vertrag war bereit zur Unterschrift. Doch zum Abschluss kam es nicht. Nun wird er kein Vereinstrikot mehr auf dem Fussballplatz tragen.

Karriere nicht «halbherzig ausklingen lassen»

In einem Statement schreibt Mehmedi am Mittwochmorgen: «Letzte Woche durfte ich meinen Sohn in die erste Klasse und meine Tochter in den Kindergarten begleiten, ein Ereignis, das mir grosse Freude bereitet hat. Den Entscheid, in die Schweiz zurückzukehren, fasste ich gemeinsam mit meiner Familie schon vor einiger Zeit. Heute möchte ich jedoch offiziell das Ende meiner aktiven Fussballkarriere bekannt geben.»

Er habe nach intensiven Gesprächen mit der Familie und seinem Umfeld gespürt, dass es der richtige Zeitpunkt sei. «Anstatt meine Karriere nur halbherzig ausklingen zu lassen», so Mehmedi. Er plane nun den Beginn einer Trainerausbildung. «Ich freue mich darauf, einige von euch vielleicht bald wieder auf dem Fussballplatz zu treffen – in welcher Funktion auch immer», schreibt der frühere Nati-Star weiter.

Legendäre Sprüche

Mehmedi genoss während seiner Karriere grosse Beliebtheit bei den Fans. Neben seinen fussballerischen Qualitäten bewies der langjährige Nati-Spieler auch immer wieder seine Schlagfertigkeit sowie seinen Humor in Interviews. Legendär ist etwa sein Kommentar vor einem Champions-League-Spiel mit dem FCZ, als er ankündigte, auf den Trikottausch zu verzichten: «Ich denke, ich bin Profifussballer und nicht hier zum ‹Liiblitüüschle›.»

In ähnlichem Stil äusserte sich Mehmedi vor dem WM-Achtelfinal 2014 gegen Argentinien, als er meinte: «Ich schaue mir keine Videos von Messi oder irgendwem an, ich bin Mehmedi und muss mich nicht mit jemandem vergleichen.»