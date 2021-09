Keine Champions League - Ex-Nati-Star Admir Mehmedi «schockiert» über Nicht-Nominierung

1 / 5 Bittere Pille für Admir Mehmedi: Der Ex-Nati-Star fehlt bei der diesjährigen Champions-League-Vorrunde. freshfocus Mark van Bommel scheint für Mehmedi in der Königsklasse keine Verwendung zu finden. imago images/Team 2 Mehmedi war erst nach der EM aus der Nati zurückgetreten. Claudio De Capitani/freshfocus

Darum gehts Admir Mehmedi wurde nicht für den Champions-League-Kader von Wolfsburg nominiert.

Der Ex-Nati-Star spricht davon, schockiert über diesen Entscheid gewesen zu sein.

Womöglich könnte nun ein Wechsel von Mehmedi schon in naher Zukunft realistisch werden.

Die Beziehung zwischen Wolfsburg-Trainer Mark van Bommel und Admir Mehmedi steht weiterhin unter keinem guten Stern. Völlig unverschuldet stand der Ex-Nati-Star bereits im ersten Pflichtspiel der Wölfe in der neuen Saison im Fokus, als van Bommel ihn bei der Partie im DFB-Pokal gegen Preussen Münster als sechsten Spieler einwechselte, wofür der Bundesligist am Ende am grünen Tisch vom Wettbewerb disqualifiziert wurde.

Durch das Out im Pokal blieben Wolfsburg immer noch die Bundesliga und die Champions League, wobei der letztere Wettbewerb für Mehmedi nun zumindest für die Vorrunde ins Wasser fällt. Van Bommel verzichtet freiwillig auf den Schweizer und nominiert ihn nicht für die Kaderliste der Königsklassen-Gruppenphase. Ein harter Schlag für den, nach der EM aus der Nati zurückgetretenen Routinier.

«Es ist jetzt für mich eine schwierige Situation»

«Ich war ein Stück weit schockiert und überrascht und natürlich enttäuscht», sagt Mehmedi gegenüber der «Bild». Der 30-Jährige habe am vergangenen Mittwoch nach einem Testspiel gegen Hannover 96 von seiner Nicht-Nomination erfahren. «Der Trainer hat mir mitgeteilt, dass er sich für andere Spieler entschieden hat. Das gilt es hinzunehmen und zu akzeptieren. Es ist jetzt für mich eine schwierige Situation», meint Mehmedi und ergänzt: «Ich versuche das jetzt auszublenden. Aber wir sind alle nur Menschen.»

Die Nicht-Nomination ist umso bitterer für Mehmedi, weil das Transferfenster in die allermeisten europäischen Ligen seit letzter Woche geschlossen ist. Nur nach Russland oder in die Türkei könnte er jetzt noch wechseln. Die Chance dafür, dass er das jetzt noch tut, scheint aber eher klein: «Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Das wäre eine Hau-Ruck-Aktion. Und ich treffe meine Entscheidungen immer wohlüberlegt», so der Offensivspieler.

Wechselt Mehmedi schon im Winter in die Schweiz?

Mehmedi lässt den Kopf aber nicht hängen und sagt: «Es ist kompliziert, weil ich so eine Situation in meiner Karriere noch nie hatte. Nichtsdestotrotz werde ich Vollgas geben.» Da sein Vertrag in Wolfsburg aber nur noch bis im Sommer 2022 läuft, scheint ein vorzeitiger Abschied aus der Autostadt nicht ganz unwahrscheinlich. «Die Nicht-Nominierung war ein herber Schlag. Aber ich kann noch nicht sagen, wie es im Winter weitergeht», erzählt Mehmedi. «Ich bin jetzt 30 Jahre alt, habe Familie und drei Kinder. Da muss man schon viele Sachen berücksichtigen.»

Der Zürcher bekräftigt, was er schon beim exklusiven Interview mit 20 Minuten im August erklärt hatte. Nämlich, dass er das Ziel verfolge nochmals beim FCZ (oder beim FC Winterthur) zu spielen. Mit FCZ-Präsident Ancillo Canepa und Sportchef Marinko Jurendic sei er stetig im Austausch und «irgendwann» wolle er wieder in die Schweiz zurückkehren, stellt Mehmedi klar.