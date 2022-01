Ex-Nati-Star Admir Mehmedi vor Wechsel in die Türkei

Der frühere Nati-Star, der nach der EM seine Karriere in der Nationalmannschaft beendete, zieht es in die Türkei zu Antalyaspor.

84 Pflichtspiele machte Admir Mehmedi für den Vfl Wolfsburg. Ein halbes Jahr vor Ende seines Vertrages, wird er den Club wohl in den kommenden Tagen verlassen.

Laut Informationen von 20 Minuten befindet sich der Schweizer für Verhandlungen in Antalya.

Es war eines der grössten Schweizer Fussballfeste aller Zeiten: Die Nati gewinnt in Bukarest gegen Weltmeister Frankreich und schafft es in den EM-Viertelfinal. Beim letzten Penalty für die Schweiz übernahm Admir Mehmedi Verantwortung, behielt die Nerven und versenkte den Ball aus elf Metern – sein letzter Auftritt im Nati-Dress. Nach der historischen Europameisterschaft gab Mehmedi seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt.

«Ich habe noch zwei, drei gute Jahre als Fussballer vor mir und will die volle Energie nun dem Clubfussball widmen», sagte Mehmedi im Interview mit 20 Minuten nach der EM. Doch der 30-Jährige erhielt beim VfL Wolfsburg überraschend keine Chance mehr. Lediglich 20 Minuten spielte er total in den ersten beiden Pflichtspielen der Saison und seither ist Mehmedi nicht mehr im Kader – für die Champions League wurde der Schweizer nicht mal als spielberechtigt gemeldet .

Nuri Sahin will Mehmedi

Auch als der Club nach einem guten Saisonstart komplett abstürzte in Richtung Abstiegsplätze, aus der Champions League ausschied und den Trainer entliess, erhielt der frühere Leistungsträger der Wolfsburger keine Chance mehr. Doch Mehmedi blieb ruhig, machte keinen Ärger – und verlässt den Club nun in Richtung Türkei. Gemäss Informationen von 20 Minuten befindet sich der Ehemalige aktuell in der türkischen Urlaubsstadt Antalya für Verhandlungen und letzte Details.