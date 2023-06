Admir Mehmedi: Vertrag aufgelöst – Rückkehr zum FCZ?

Nach 1,5 Jahren in der Türkei ist Schluss – der frühere Nati-Star Admir Mehmedi löst seinen Vertrag mit dem Süper-Lig-Club Antalyaspor mit sofortiger Wirkung auf. Nach seinem Wechsel vom VfL Wolfsburg in die Türkei im Januar 2022 hat er insgesamt 20 Pflichtspiele absolviert. Sein Vertrag in der Türkei wäre noch bis im Sommer 2024 gelaufen. Nun aber das vorzeitige Ende – und die Rückkehr in die Schweiz?