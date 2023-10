Ex-Nati-Star Mario Gavranovic beendet Karriere

Mario Gavranovic beendet im Alter von 33 Jahren seine Karriere. Dies vermeldet RSI. Zuletzt kickte der Schweizer in der Türkei bei Kayserispor. Zuvor kickte er beispielsweise für Dinamo Zagreb, Schalke, den FC Zürich. Seine Karriere startete er im Tessin beim FC Lugano. Titel gewann Gavranovic einige. Mit dem FCZ wurde er zwei Mal Cupsieger, in Kroatien wurde er sechs Mal Meister und gewann drei Mal den Cup. Mit Schalke holte er in der Saison 2020/2011 den DFB-Pokal.

Gavranovic lief 41 Mal für die Schweizer Nati auf (16 Tore) und nahm an zwei Weltmeisterschaften und einer Europameisterschaft teil. Sein Ausgleichstreffer in den letzten Augenblicken im EM-Achtelfinal 2021 gegen Frankreich bleibt allen Schweizer Fans für immer in Erinnerung. Es war das 3:3 und der Start eines Märchens. Denn später zog die Nati dank eines Siegs im Penaltyschiessen in den Viertelfinal ein. Später meinte er: «Das war das wichtigste Tor in meiner Karriere.» Wie RSI schreibt, fängt Gavranovic nun eine Ausbildung zum Trainer an.