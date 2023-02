Miroslav Blazevic: Trainer-Legende mit 88 Jahren verstorben

Seine Aktivkarriere hatte der Rechtsaussen in den 1960er-Jahren in der Schweiz ausklingen lassen, wo er für Sion, Servette und Moutier kickte. Anschliessend lancierte er hier auch seine Trainerkarriere. Zwischen 1971 und 1979 stand er über 200 Spiele für Sion und Lausanne an der Seitenlinie, mit den Wallisern gewann er 1974 den Cup. Als Interimstrainer betreute er in dieser Zeit auch für zwei Länderspiele die Schweizer Nati.

Nach zwei Stationen in seiner Heimat kehrte Blazevic 1983 in die Schweiz zurück und feierte 1984 mit GC den Meistertitel. Insgesamt trainierte er bis 2014 19 unterschiedliche Vereine sowie fünf Nationalteams. Legenden-Status erhielt er in Kroatien spätestens, als er die Nationalmannschaft an der WM 1998 in Frankreich zum sensationellen dritten Platz führte.