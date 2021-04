Nach einem Fehler eines Arztes im Édouard Herriot Spital in Lyon wachte er nie mehr auf.

Jean Pierre Adams in einem Spiel der Nationalmannschaft gegen Deutschland.

Jean-Pierre Adams absolvierte Spiele für Olympique Nîmes, Nizza und Paris Saint-Germain in der französischen Liga. 22 Mal lief er auch für die Nationalmannschaft Frankreichs auf. Anfang März wurde er 73 Jahre alt. Seit nunmehr 39 Jahren liegt er allerdings im Koma. Grund dafür: ein Fehler bei einer Routine-Operation.

1982 liess Adams seine Karriere beim Amateurverein Chalon ausklingen. Der damals 34-Jährige liess sich in einem Spital in Lyon am Knie operieren. Ein paar Monate sollte er ausfallen, doch es kam anders. Weil der Anästhesist das Narkosemittel falsch dosierte, erlitt Adams einen Bronchospasmus. Die Muskeln, die seine Atemwege umspannten, verkrampften. Seinem Gehirn wurde der Sauerstoff entzogen. Der Franzose fiel ins Koma.