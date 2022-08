Ex-NBA-Star Rodman kämpft für Brittney Griner-Freilassung

Brittney Griner : Ex-NBA-Star Rodman will nach Russland reisen und Olympiasiegerin befreien

Ex-Basketball-Star Dennis Rodman möchte einem Medienbericht zufolge nach Russland reisen und sich beim russischen Präsidenten Wladimir Putin für die Freilassung der verurteilten Basketballerin Brittney Griner einsetzen. «Ich habe die Erlaubnis bekommen, nach Russland zu reisen, um dem Mädchen zu helfen», wurde der 61-Jährige von dem US-Sender NBC News zitiert, der den Sportler den Angaben zufolge am Wochenende in einem Restaurant in Washington interviewte. Wer ihm diese Erlaubnis erteilt haben soll, sagte er nicht. Er wolle noch in dieser Woche aufbrechen. «Ich kenne Putin zu gut», wurde Rodman weiter zitiert.