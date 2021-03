Shawn Bradley : Ex-NBA-Star nach Unfall querschnittsgelähmt

Vor ein paar Wochen wurde der ehemalige NBA-Center Shawn Bradley schwer verletzt. Er zog sich eine traumatische Rückenmarkverletzung zu und ist querschnittsgelähmt.

Der ehemalige deutsche Basketball-Nationalspieler Shawn Bradley ist bei einem Velounfall vor ein paar Wochen in den USA schwer verletzt worden. Wie die Dallas Mavericks, für die Bradley von 1997 bis 2005 gespielt hatte, am Mittwochabend in einer Presseerklärung bekanntgaben, erlitt der mittlerweile 48-Jährige eine traumatische Rückenmarkverletzung und ist querschnittsgelähmt. «Eine traurige Nachricht am Abend: Wir denken an dich, Shawn, wünschen Dir die bestmögliche Recovery sowie Dir und Deiner Family Kraft für alles Bevorstehende», twitterte der Deutsche Basketball-Bund.