Tragödie um Colt Brennan : Ex-NFL-Quarterback (37) tot, nachdem ihn Klinik abwies

Der ehemalige Quarterback von Washington und Oakland starb mit 37 Jahren, vermutlich an einer Medikamenten-Überdosis.

Trauer in den USA. Colt Brennan ist tot. Der frühere Star-Sportler wurde nur 37 Jahre alt. Er wurde leblos in seinem Hotelzimmer in Newport Beach gefunden. Todesursache war wohl eine Überdosis an dem Schmerzmittel Fentanyl, wie in en USA berichtet wird. Sein Vater schilderte den Medien, dass sein Sohn vergangene Woche eine Entzugsklinik aufsuchen wollte. Er habe seine Drogen- und Alkoholprobleme in den Griff bekommen wollen. Die Klinik hätte kein Bett mehr für ihn frei gehabt.