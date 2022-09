Die tschechische Biathletin Gabriela Soukalovà kam mit dem Schrecken davon: Die Sportlerin hatte sich während einer Velotour in Norditalien verirrt – und musste bis am nächsten Tag warten, um gerettet zu werden.

Rettung in Italien : Olympiasiegerin verirrt sich in den Alpen und verbringt Nacht im Freien

1 / 3 Gabriela Soukalovà wurde am 22. September 2022 von italienischen Rettungskräften aus ihrer misslichen Lage in den Alpen oberhalb von Livigno in Italien gerettet. Instagram/gabrielakoukalova Die Sportlerin war am Tag zuvor zu einer Velotour aufgebrochen und verirrte sich dabei. Instagram/gabrielakoukalova Da der Akku ihres Handys fast leer war, wurde der Kontakt zum Rettungsdienst unterbrochen. Instagram/gabrielakoukalova

Ihre Velotour verwandelte sich in ein unfreiwilliges Abenteuer: Die tschechische Biathletin Gabriela Soukalovà hat am Mittwoch einen Ausflug mit ihrem Mountainbike in den Bergen oberhalb des Veltlins in Norditalien unternommen. Die 33-Jährige verbringt ihre Ferien in Livigno, nur wenige Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt. Doch trotz sorgfältiger Planung der Reiseroute verlor die Sportlerin ihre Orientierung und fand ihren Weg nicht mehr zurück.

Die Velotour hatte in Livigno begonnen und sollte zum Cancano-Stausee in Valdidentro führen. Dort kam Soukalovà aber nie an. Am späten Nachmittag, als sie bemerkte, dass es dunkel wurde, kontaktierte die Sportlerin den italienischen Rettungsdienst per Handy, wie das tschechische Portal «Besk» berichtet. Sie konnte den Helfern und Helferinnen ein paar Angaben zu ihrem Aufenthaltsort geben – dann war der Akku ihres Mobiltelefons leer.



Die Rettungskräfte starteten sofort die Suche nach der tschechischen Touristin. Doch mit der knappen Information, die sie erhalten hatten, konnten sie die Tschechin im Dunkeln nicht finden.

Eine Nacht in den Bergen verbracht

Erst am nächsten Morgen meldete eine Person den Behörden, dass sie auf der gegenüberliegenden Seite des Berges, in der Nähe des Livigno-Sees, Hilferufe gehört habe. Anhand der Hinweise konnten die Retter und Retterinnen das Suchgebiet eingrenzen. Gegen zwölf Uhr entdeckten die freiwilligen Helfer der Alpinen Rettung die zweifache Medaillengewinnerin bei Olympischen Spielen in einer Höhe von 2270 Metern. Ein Helikopter brachte sie ins Tal. Obwohl Gabriela Soukalovà die Nacht in der Kälte verbracht hatte, war sie wohlauf, schreibt «La Provincia die Sondrio».

Die Frau ist die Tochter der ehemaligen Skilangläuferin und Gewinnerin einer olympischen Silbermedaille, Gabriela Svobodová. Ihre Eltern haben Soukalovà seit ihrer Kindheit trainiert. Im Laufe ihrer Karriere nahm sie an zwei Olympischen Winterspielen teil, sowie an fünf Weltmeisterschaften. Aufgrund körperlicher Probleme gab sie 2019 ihren Rücktritt von offiziellen Wettkämpfen bekannt.