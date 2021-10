Lebenslange Freiheitsstrafe : Ex-Polizist und Mörder von Sarah Everard wehrt sich gegen Urteil

Wayne Couzens hat Berufung gegen seine lebenslange Gefängnisstrafe eingelegt. Gleichzeitig wurde bekannt, dass ein weiterer Beamter der Londoner Polizei wegen Vergewaltigung in U-Haft sitzt.

Der des Mordes an der Londonerin Sarah Everard für schuldig befundene britische Ex-Polizist hat Berufung gegen seine lebenslange Freiheitsstrafe eingelegt. Ein Sprecher des zuständigen Berufungsgerichts bestätigte am Mittwoch den Eingang eines entsprechenden Antrags. Der Fall hatte eine hitzige Debatte über die Sicherheit von Frauen und die internen Sicherheitsvorgaben der Polizei ausgelöst.

In der Folge versprach die britische Regierung verstärkte nächtliche Polizeipatrouillen und mehr Geld für die öffentliche Sicherheit . Das Innenministerium leitete eine Untersuchung zu «systematischen Fehlern» ein, die dafür sorgen sollte, dass sich ein solcher Fall nicht wiederholt. Die Londoner Polizei kündigte ihrerseits Massnahmen zum besseren Schutz von Frauen an.

Ein anderer Polizist sitzt wegen Vergewaltigung in U-Haft

Derweil erschüttert ein weiterer Fall von Polizeigewalt Grossbritannien. Ein Beamter der Londoner Polizei ist wegen Vergewaltigung in Untersuchungshaft genommen worden. Das entschied ein Gericht in der britischen Hauptstadt am Mittwoch. Das Verbrechen soll am Sonntagabend stattgefunden haben.



Der 28 Jahre alte Beamte sei nicht im Dienst gewesen, teilte die Londoner Polizei mit. Er wurde suspendiert. Die Behörde zeigte sich äusserst besorgt.