Minneapolis : Ex-Polizistin nach Tötung eines Afroamerikaners für schuldig befunden

Die Ex-Beamtin hatte den 20-jährigen Daunte Wright im April nördlich von Minneapolis bei einem Polizeieinsatz erschossen. Nun haben sie die Geschworenen verurteilt.

Argumente der Verteidigung laufen ins Leere

Die Ex-Beamtin hatte den 20-jährigen Wright im April nördlich von Minneapolis bei einem Polizeieinsatz erschossen. Nach dem Vorfall sagte die Frau, dass sie statt eines Elektroschockers (Taser) irrtümlich ihre Pistole gezogen habe und reichte ihre Kündigung ein. Wright starb nur wenige Kilometer entfernt vom Verhandlungssaal in Minneapolis, in dem der Prozess um den Tod von George Floyd lief. Floyd verlor ebenfalls bei einem Polizeieinsatz sein Leben.

Angeklagte bricht in Tränen aus

Die Geschworenen befanden die Ex-Polizistin schlussendlich des Totschlags ersten und zweiten Grades für schuldig. Totschlag ersten Grades kann in den USA bis zu 15 Jahre Haft bedeuten. Die Justiz in Minnesota hält sich jedoch an Richtlinien, die in der Regel ein geringeres Strafmass vorsehen.