Mutmasslicher Anschlag : Ex-Präsident der Malediven bei Explosion verletzt

Mohamed Nasheed war von 2008 bis 2012 Präsident des Inselstaates. Nach Protesten trat er damals zurück. Er wurde beim Anschlag nicht lebensbedrohlich verletzt.

ADHADHU.COM via REUTERS

Auf Social Media waren Bilder eines zerstörten Motorrads in der Nähe des Explosionsortes zu sehen.

Die Bombe explodierte in der maledivischen Hauptstadt Male.

Der Sprengstoff detonierte in der Nähe des Hauses des Parlamentspräsidenten und ehemaligen Regierungschefs Mohamed Nasheed.

Am Donnerstag kam es in der Hauptstadt der Malediven, Male, zu einer Explosion.

Der Parlamentspräsident und ehemalige Regierungschef der Malediven, Mohamed Nasheed, ist durch eine Explosion in der Nähe seines Hauses verletzt worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 53-Jährige werde in einem Krankenhaus der Hauptstadt Male behandelt. Präsident Ibrahim Mohamed Solih sprach von einem Anschlag auf die Demokratie und erklärte, die australische Polizei werde die Ermittlungen unterstützen.