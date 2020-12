Trauer in Frankreich : Ex-Präsident Giscard d’Estaing ist tot

Der frühere Präsident Frankreichs, Valéry Giscard d’Estaing, ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Er war erst Mitte November nach einem fünftägigen Aufenthalt aus dem Spital in Tours entlassen worden.

In den 1970er Jahren bildete er mit dem damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) ein vorbildhaftes deutsch-französisches Duo.

Giscard d’Estaing war ein überzeugter Europäer und äusserte sich in der französischen Öffentlichkeit bis ins hohe Alter zu EU-Fragen.

Frankreichs ehemaliger Präsident Valéry Giscard d'Estaing ist am 2. Dezember 2020 gestorben.

Der frühere französische Staatschef Valéry Giscard d’Estaing ist tot. Der Zentrumspolitiker, der von 1974 bis 1981 im Élyséepalast amtiert hatte, starb im Alter von 94 Jahren, wie die französische Nachrichtenagentur AFP am späten Mittwochabend unter Berufung auf die Umgebung des früheren Präsidenten berichtete. Der Altpräsident war erst Mitte des Monats nach einem fünftägigen Aufenthalt aus dem Spital im westfranzösischen Tours entlassen worden.

Giscard d’Estaing war ein überzeugter Europäer und äusserte sich in der französischen Öffentlichkeit bis ins hohe Alter zu EU-Fragen. In den 1970er Jahren bildete er mit dem damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) ein vorbildhaftes deutsch-französisches Duo.

Ein guter Freund Deutschlands

Der hochgewachsene Franzose mit einem aristokratischen Auftreten überlebte seine Nachfolger François Mitterrand (1916-1996) und Jacques Chirac (1932-2019). Bei der Trauerfeier für Chirac im September 2019 in Paris nahm er – gebückt gehend – noch teil.

Giscard d’Estaing hatte auch persönlich eine enge Beziehung zu Deutschland. Er wurde am 2. Februar 1926 in Koblenz im damals französisch besetzten Rheinland geboren. Nach dem Zweiten Weltkrieg absolvierte er die französische Elitehochschule ENA. Er stieg dann zum Wirtschafts- und Finanzminister auf. Nach dem Tod von Präsident Georges Pompidou wurde er dann im Alter von 48 Jahren in das höchste Staatsamt gewählt.