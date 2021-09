Frankreich : Hausarrest für Ex-Präsident Nicolas Sarkozy wegen Wahlkampffälschung

Der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy wird beschuldigt, fast das Doppelte der erlaubten Höchstsumme im Wahlkampf ausgegeben zu haben. Er wurde verurteilt.

Der Präsident, der am Donnerstag nicht vor Gericht in Paris anwesend war, wies die Anschuldigung im Prozess zurück.

Der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy ist am Donnerstag wegen des Vorwurfs der illegalen Wahlkampffinanzierung schuldig gesprochen und zu einem Jahr Haft verurteilt worden. Das Gericht in Paris entschied am Donnerstag, dass die Strafe die Form eines elektronisch überwachten Hausarrests haben werde.