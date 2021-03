Frankreich : Ex-Präsident Nicolas Sarkozy wegen Bestechung zu Haft verurteilt

Ein französisches Gericht hat den ehemaligen Präsidenten Frankreichs Nicolas Sarkozy wegen Bestechung schuldig gesprochen. Das Strafmass beträgt drei Jahre, wovon zwei auf Bewährung ausgesetzt sind.

Nicolas Sarkozy wurde in Paris verurteilt.

Sarkozy hatte die an ihn gerichteten Vorwürfe stets bestritten.

Nicolas Sarkozy wurde am Montagnachmittag in Paris von einem Gericht wegen Bestechung und unerlaubter Einflussnahme verurteilt. Das Gericht sprach den 66-Jährigen am Montag der Bestechung eines hohen Justizbeamten schuldig. Er wurde zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Zwei Jahre davon sind auf Bewährung ausgesetzt. Das berichtet die Agentur AFP.