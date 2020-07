Scherzingen TG

Ex-Radrennprofi Jan Ullrich wird seine Villa nicht los

Bereits 2016 hat Jan Ullrich die Schweiz verlassen. Doch noch immer besitzt er in der Schweiz eine Villa. Seit 2017 steht das Grundstück in Scherzingen zum Verkauf. Ein Käufer wurde bis heute nicht gefunden.

Rund 14 Jahre lang war die Schweiz für den deutschen Ex-Radrennprofi Jan Ullrich seine Heimat. Erst vor vier Jahren verliess er die Schweiz in Richtung Mallorca. Was ihm bleibt, ist seine Villa in Scherzingen TG mit Blick auf den Bodensee. Doch diese will der erfolgreiche Ex-Radrennprofi eigentlich los werden. Seit Frühling 2017 steht seine Villa in Scherzingen zum Verkauf. Damals war der Verkaufspreis eine stolze Summe von über drei Millionen Franken.